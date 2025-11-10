Treasury Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Treasury Coin (TREASURY) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TREASURY kepada USD penukaran adalah -- setiap TREASURY.

Treasury Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,132.19, dengan bekalan edaran sebanyak 995.70M TREASURY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TREASURY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, TREASURY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -18.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Treasury Coin (TREASURY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.13K$ 9.13K $ 9.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.13K$ 9.13K $ 9.13K Bekalan Peredaran 995.70M 995.70M 995.70M Jumlah Bekalan 995,702,397.91294 995,702,397.91294 995,702,397.91294

Had Pasaran semasa Treasury Coin ialah $ 9.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TREASURY ialah 995.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995702397.91294. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.13K.