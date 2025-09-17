Lagi Mengenai TREB

Treble Logo

Treble Harga (TREB)

Tidak tersenarai

1 TREB ke USD Harga Langsung:

$0.14776
-0.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Treble (TREB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:56:58 (UTC+8)

Treble (TREB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.143034
24J Rendah
$ 0.149385
24J Tinggi

$ 0.143034
$ 0.149385
$ 0.814964
$ 0.117871
-0.05%

-0.37%

+19.94%

+19.94%

Treble (TREB) harga masa nyata ialah $0.14776. Sepanjang 24 jam yang lalu, TREB didagangkan antara $ 0.143034 rendah dan $ 0.149385 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TREB sepanjang masa ialah $ 0.814964, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.117871.

Dari segi prestasi jangka pendek, TREB telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -0.37% dalam 24 jam dan +19.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Treble (TREB) Maklumat Pasaran

$ 1.45M
--
$ 6.24M
9.78M
42,188,774.77216184
Had Pasaran semasa Treble ialah $ 1.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TREB ialah 9.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 42188774.77216184. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.24M.

Treble (TREB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Treble kepada USD adalah $ -0.0005525799467194.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Treble kepada USD adalah $ -0.0261289622.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Treble kepada USD adalah $ -0.0700679693.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Treble kepada USD adalah $ -0.3871074892639096.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005525799467194-0.37%
30 Hari$ -0.0261289622-17.68%
60 Hari$ -0.0700679693-47.42%
90 Hari$ -0.3871074892639096-72.37%

Apakah itu Treble (TREB)

Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem.

Treble (TREB) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Treble Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Treble (TREB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Treble (TREB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Treble.

Semak Treble ramalan harga sekarang!

TREB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Treble (TREB)

Memahami tokenomik Treble (TREB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TREB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Treble (TREB)

Berapakah nilai Treble (TREB) hari ini?
Harga langsung TREB dalam USD ialah 0.14776 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TREB ke USD?
Harga semasa TREB ke USD ialah $ 0.14776. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Treble?
Had pasaran untuk TREB ialah $ 1.45M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TREB?
Bekalan edaran TREB ialah 9.78M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TREB?
TREB mencapai harga ATH sebanyak 0.814964 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TREB?
TREB melihat harga ATL sebanyak 0.117871 USD.
Berapakah jumlah dagangan TREB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TREBialah -- USD.
Adakah TREB akan naik lebih tinggi tahun ini?
TREB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TREBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Treble (TREB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

