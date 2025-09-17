Treble (TREB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.143034 $ 0.143034 $ 0.143034 24J Rendah $ 0.149385 $ 0.149385 $ 0.149385 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.143034$ 0.143034 $ 0.143034 24J Tinggi $ 0.149385$ 0.149385 $ 0.149385 Sepanjang Masa $ 0.814964$ 0.814964 $ 0.814964 Harga Terendah $ 0.117871$ 0.117871 $ 0.117871 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) -0.37% Perubahan Harga (7D) +19.94% Perubahan Harga (7D) +19.94%

Treble (TREB) harga masa nyata ialah $0.14776. Sepanjang 24 jam yang lalu, TREB didagangkan antara $ 0.143034 rendah dan $ 0.149385 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TREB sepanjang masa ialah $ 0.814964, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.117871.

Dari segi prestasi jangka pendek, TREB telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -0.37% dalam 24 jam dan +19.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Treble (TREB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.24M$ 6.24M $ 6.24M Bekalan Peredaran 9.78M 9.78M 9.78M Jumlah Bekalan 42,188,774.77216184 42,188,774.77216184 42,188,774.77216184

Had Pasaran semasa Treble ialah $ 1.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TREB ialah 9.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 42188774.77216184. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.24M.