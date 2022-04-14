Tokenomik Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)

Lihat cerapan utama tentang Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Maklumat

A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI.

This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be.

https://www.treeincat.com
https://cdn.prod.website-files.com/67539163b791fd613434002d/6762b8d8cd1f032e1ddae802_TREEINCATwp1.pdf

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 276.55K
$ 276.55K$ 276.55K
Jumlah Bekalan:
$ 989.71M
$ 989.71M$ 989.71M
Bekalan Edaran:
$ 989.71M
$ 989.71M$ 989.71M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 276.55K
$ 276.55K$ 276.55K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00197193
$ 0.00197193$ 0.00197193
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00027942
$ 0.00027942$ 0.00027942

Tokenomik Tree Stuck in Cat (TREEINCAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TREEINCAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TREEINCAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TREEINCAT, terokai TREEINCAT harga langsung token!

TREEINCAT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TREEINCAT? Halaman ramalan harga TREEINCAT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.