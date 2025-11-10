Treehouse AVAX Harga Hari Ini

Harga langsung Treehouse AVAX (TAVAX) hari ini ialah $ 21.58, dengan 1.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TAVAX kepada USD penukaran adalah $ 21.58 setiap TAVAX.

Treehouse AVAX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 984,855, dengan bekalan edaran sebanyak 45.64K TAVAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TAVAX didagangkan antara $ 21.16 (rendah) dan $ 21.97 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 43.51, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 12.16.

Dalam prestasi jangka pendek, TAVAX dipindahkan -0.73% dalam sejam terakhir dan -4.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Treehouse AVAX (TAVAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 984.86K$ 984.86K $ 984.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 984.86K$ 984.86K $ 984.86K Bekalan Peredaran 45.64K 45.64K 45.64K Jumlah Bekalan 45,641.38233651579 45,641.38233651579 45,641.38233651579

