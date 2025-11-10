Tokenomik Treehouse AVAX (TAVAX)

Lihat cerapan utama tentang Treehouse AVAX (TAVAX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:47:03 (UTC+8)
USD

Treehouse AVAX (TAVAX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Treehouse AVAX (TAVAX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Jumlah Bekalan:
$ 45.64K
$ 45.64K$ 45.64K
Bekalan Edaran:
$ 45.64K
$ 45.64K$ 45.64K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 1.00M
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 43.51
$ 43.51
$ 43.51$ 43.51
Terendah Sepanjang Masa: $ 12.16
$ 12.16
$ 12.16$ 12.16
Harga Semasa:
$ 21.93
$ 21.93$ 21.93

Treehouse AVAX (TAVAX) Maklumat

tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future.

Laman Web Rasmi:
https://www.treehouse.finance/

Tokenomik Treehouse AVAX (TAVAX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Treehouse AVAX (TAVAX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TAVAX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TAVAX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TAVAX, terokai TAVAX harga langsung token!

TAVAX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TAVAX? Halaman ramalan harga TAVAX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

