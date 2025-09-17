Treehouse ETH (TETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5,385.55 $ 5,385.55 $ 5,385.55 24J Rendah $ 5,516.33 $ 5,516.33 $ 5,516.33 24J Tinggi 24J Rendah $ 5,385.55$ 5,385.55 $ 5,385.55 24J Tinggi $ 5,516.33$ 5,516.33 $ 5,516.33 Sepanjang Masa $ 6,000.87$ 6,000.87 $ 6,000.87 Harga Terendah $ 1,683.91$ 1,683.91 $ 1,683.91 Perubahan Harga (1J) +0.20% Perubahan Harga (1D) -0.28% Perubahan Harga (7D) +5.29% Perubahan Harga (7D) +5.29%

Treehouse ETH (TETH) harga masa nyata ialah $5,485.97. Sepanjang 24 jam yang lalu, TETH didagangkan antara $ 5,385.55 rendah dan $ 5,516.33 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TETH sepanjang masa ialah $ 6,000.87, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,683.91.

Dari segi prestasi jangka pendek, TETH telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, -0.28% dalam 24 jam dan +5.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Treehouse ETH (TETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 405.20M$ 405.20M $ 405.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 405.20M$ 405.20M $ 405.20M Bekalan Peredaran 73.85K 73.85K 73.85K Jumlah Bekalan 73,850.78799969697 73,850.78799969697 73,850.78799969697

Had Pasaran semasa Treehouse ETH ialah $ 405.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TETH ialah 73.85K, dengan jumlah bekalan sebanyak 73850.78799969697. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 405.20M.