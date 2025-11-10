Trench Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Trench Coin (TRENCH) hari ini ialah --, dengan 2.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRENCH kepada USD penukaran adalah -- setiap TRENCH.

Trench Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 127,735, dengan bekalan edaran sebanyak 999.94M TRENCH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRENCH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00225343, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, TRENCH dipindahkan +1.49% dalam sejam terakhir dan -32.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Trench Coin (TRENCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 127.74K$ 127.74K $ 127.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 127.74K$ 127.74K $ 127.74K Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 999,944,482.01002 999,944,482.01002 999,944,482.01002

Had Pasaran semasa Trench Coin ialah $ 127.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRENCH ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999944482.01002. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 127.74K.