Trench Digger Harga Hari Ini

Harga langsung Trench Digger (TRENCH) hari ini ialah $ 0.03852326, dengan 25.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRENCH kepada USD penukaran adalah $ 0.03852326 setiap TRENCH.

Trench Digger kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 38,523, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M TRENCH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRENCH didagangkan antara $ 0.0305693 (rendah) dan $ 0.03640955 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.524208, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01674631.

Dalam prestasi jangka pendek, TRENCH dipindahkan +7.69% dalam sejam terakhir dan +29.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Trench Digger (TRENCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.52K$ 38.52K $ 38.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.52K$ 38.52K $ 38.52K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Trench Digger ialah $ 38.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRENCH ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.52K.