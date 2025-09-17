TrenchAI (TRENCHAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01249511$ 0.01249511 $ 0.01249511 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.83% Perubahan Harga (1D) +2.35% Perubahan Harga (7D) +19.39% Perubahan Harga (7D) +19.39%

TrenchAI (TRENCHAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRENCHAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRENCHAI sepanjang masa ialah $ 0.01249511, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRENCHAI telah berubah sebanyak -0.83% sejak sejam yang lalu, +2.35% dalam 24 jam dan +19.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TrenchAI (TRENCHAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 283.89K$ 283.89K $ 283.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 283.89K$ 283.89K $ 283.89K Bekalan Peredaran 999.58M 999.58M 999.58M Jumlah Bekalan 999,580,391.925438 999,580,391.925438 999,580,391.925438

Had Pasaran semasa TrenchAI ialah $ 283.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRENCHAI ialah 999.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999580391.925438. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 283.89K.