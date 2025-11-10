Trencher Harga Hari Ini

Harga langsung Trencher (TRENCHER) hari ini ialah $ 0.00204697, dengan 8.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRENCHER kepada USD penukaran adalah $ 0.00204697 setiap TRENCHER.

Trencher kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,046,757, dengan bekalan edaran sebanyak 999.90M TRENCHER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRENCHER didagangkan antara $ 0.00185921 (rendah) dan $ 0.00229492 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01056287, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00126163.

Dalam prestasi jangka pendek, TRENCHER dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan +9.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Trencher (TRENCHER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Bekalan Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Jumlah Bekalan 999,895,238.97 999,895,238.97 999,895,238.97

