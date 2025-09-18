Trendix (TRDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04319225$ 0.04319225 $ 0.04319225 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.01% Perubahan Harga (1D) -2.55% Perubahan Harga (7D) -36.05% Perubahan Harga (7D) -36.05%

Trendix (TRDX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRDX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRDX sepanjang masa ialah $ 0.04319225, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRDX telah berubah sebanyak -1.01% sejak sejam yang lalu, -2.55% dalam 24 jam dan -36.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Trendix (TRDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.52K$ 4.52K $ 4.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.52K$ 4.52K $ 4.52K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 99,997,804.29318343 99,997,804.29318343 99,997,804.29318343

Had Pasaran semasa Trendix ialah $ 4.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRDX ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99997804.29318343. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.52K.