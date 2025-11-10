Trevee Harga Hari Ini

Harga langsung Trevee (TREVEE) hari ini ialah $ 0.06321, dengan 5.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TREVEE kepada USD penukaran adalah $ 0.06321 setiap TREVEE.

Trevee kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,225,059, dengan bekalan edaran sebanyak 35.20M TREVEE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TREVEE didagangkan antara $ 0.056968 (rendah) dan $ 0.06321 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.080847, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.055279.

Dalam prestasi jangka pendek, TREVEE dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -13.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Trevee (TREVEE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M Bekalan Peredaran 35.20M 35.20M 35.20M Jumlah Bekalan 54,914,455.376663 54,914,455.376663 54,914,455.376663

Had Pasaran semasa Trevee ialah $ 2.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TREVEE ialah 35.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 54914455.376663. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.47M.