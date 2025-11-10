Trevee Plasma USD Harga Hari Ini

Harga langsung Trevee Plasma USD (PLUSD) hari ini ialah $ 0.99356, dengan 1.59% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PLUSD kepada USD penukaran adalah $ 0.99356 setiap PLUSD.

Trevee Plasma USD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 39,484,479, dengan bekalan edaran sebanyak 39.74M PLUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PLUSD didagangkan antara $ 0.978014 (rendah) dan $ 0.997072 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.008, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.755922.

Dalam prestasi jangka pendek, PLUSD dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -0.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Trevee Plasma USD (PLUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.48M$ 39.48M $ 39.48M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.48M$ 39.48M $ 39.48M Bekalan Peredaran 39.74M 39.74M 39.74M Jumlah Bekalan 39,740,416.6189563 39,740,416.6189563 39,740,416.6189563

Had Pasaran semasa Trevee Plasma USD ialah $ 39.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLUSD ialah 39.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 39740416.6189563. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.48M.