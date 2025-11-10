Tokenomik Trevee (TREVEE)
Trevee currently features two flagship products: Trevee Quest: Formerly known as Warden Quest, this platform revolutionizes the way users acquire gauge votes for protocols such as Curve, Balancer, Bunni, and any compatible veToken or vlToken system. Unlike traditional incentives platforms that risk inefficiency and overpayment, Trevee Quest enables creators to set fixed or ranged reward rates per vote, allowing for targeted, transparent, and cost-effective campaigns. Voters benefit from knowing their exact rewards upfront, while creators can fine-tune their incentives and audience with advanced targeting and exclusion options, all with minimal fees and a seamless user experience.
Trevee Earn: Previously Rings, Trevee Earn introduces meta-assets like USD, ETH, and BTC, offering users diversified earning opportunities. The protocol is designed for extensibility, with the potential to support additional assets and deploy across multiple blockchains. Each deployment can be tailored to the unique characteristics of its host chain, ensuring optimal functionality and adaptability as Trevee Earn expands.
Tokenomik Trevee (TREVEE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Trevee (TREVEE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TREVEE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TREVEE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TREVEE, terokai TREVEE harga langsung token!
