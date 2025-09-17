Triad (TRD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.02519404 24J Tinggi $ 0.0258991 Sepanjang Masa $ 0.295176 Harga Terendah $ 0.01810695 Perubahan Harga (1J) +0.24% Perubahan Harga (1D) +0.31% Perubahan Harga (7D) -1.92%

Triad (TRD) harga masa nyata ialah $0.02589227. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRD didagangkan antara $ 0.02519404 rendah dan $ 0.0258991 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRD sepanjang masa ialah $ 0.295176, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01810695.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRD telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, +0.31% dalam 24 jam dan -1.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Triad (TRD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 291.52K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 447.70K Bekalan Peredaran 11.30M Jumlah Bekalan 17,347,858.126631

Had Pasaran semasa Triad ialah $ 291.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRD ialah 11.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17347858.126631. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 447.70K.