Tokenomik Triad (TRD)

Lihat cerapan utama tentang Triad (TRD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Triad (TRD) Maklumat

Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets.

The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends.

Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets.

Laman Web Rasmi:
https://www.triadmarkets.com/
Kertas putih:
https://docs.triadfi.co/

Triad (TRD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Triad (TRD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 271.69K
Jumlah Bekalan:
$ 17.34M
Bekalan Edaran:
$ 11.30M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 417.07K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.295176
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01810695
Harga Semasa:
$ 0.02405128
Tokenomik Triad (TRD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Triad (TRD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TRD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TRD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TRD, terokai TRD harga langsung token!

TRD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TRD? Halaman ramalan harga TRD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.