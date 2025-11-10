TriasLab Harga Hari Ini

Harga langsung TriasLab (TRIAS) hari ini ialah $ 0.682315, dengan 14.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRIAS kepada USD penukaran adalah $ 0.682315 setiap TRIAS.

TriasLab kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,823,126, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00M TRIAS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRIAS didagangkan antara $ 0.59509 (rendah) dan $ 0.833954 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 31.7, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.503927.

Dalam prestasi jangka pendek, TRIAS dipindahkan +0.40% dalam sejam terakhir dan -9.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

TriasLab (TRIAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.82M$ 6.82M $ 6.82M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.82M$ 6.82M $ 6.82M Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa TriasLab ialah $ 6.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRIAS ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.82M.