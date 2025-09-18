TridentDAO (PSI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00495278 24J Tinggi $ 0.0054451 Sepanjang Masa $ 9.27 Harga Terendah $ 0.00180134 Perubahan Harga (1J) -3.42% Perubahan Harga (1D) -0.43% Perubahan Harga (7D) +3.89%

TridentDAO (PSI) harga masa nyata ialah $0.00516006. Sepanjang 24 jam yang lalu, PSI didagangkan antara $ 0.00495278 rendah dan $ 0.0054451 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PSI sepanjang masa ialah $ 9.27, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00180134.

Dari segi prestasi jangka pendek, PSI telah berubah sebanyak -3.42% sejak sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan +3.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TridentDAO (PSI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.23K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.53K Bekalan Peredaran 2.10M Jumlah Bekalan 9,440,815.0

Had Pasaran semasa TridentDAO ialah $ 11.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PSI ialah 2.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9440815.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.53K.