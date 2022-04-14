Tokenomik trilly (TRILLY)

Lihat cerapan utama tentang trilly (TRILLY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
trilly (TRILLY) Maklumat

$TRILLY is a meme-based cryptocurrency project on the Solana blockchain, inspired by the concept of a cute cat on a mission to be worth trillions. The primary purpose of $TRILLY is to bring fun and engagement to the cryptocurrency community while aiming for significant growth in value. By leveraging the popularity of meme culture, $TRILLY attracts and retains a vibrant community of supporters and investors. The utility of $TRILLY includes community building, encouraging the creation and sharing of memes featuring the $TRILLY cat to enhance community interaction, token trading Solana, and offering rewards to community members for participation in events and activities, promoting token holding and usage.

Laman Web Rasmi:
https://trillysol.lol/

trilly (TRILLY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk trilly (TRILLY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 18.93K
Jumlah Bekalan:
$ 1000.00M
Bekalan Edaran:
$ 1000.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 18.93K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00295799
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik trilly (TRILLY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik trilly (TRILLY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TRILLY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TRILLY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TRILLY, terokai TRILLY harga langsung token!

TRILLY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TRILLY? Halaman ramalan harga TRILLY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.