Trisolaris (TRI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 3.19$ 3.19 $ 3.19 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.48% Perubahan Harga (1D) +1.21% Perubahan Harga (7D) +0.82% Perubahan Harga (7D) +0.82%

Trisolaris (TRI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRI sepanjang masa ialah $ 3.19, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRI telah berubah sebanyak +0.48% sejak sejam yang lalu, +1.21% dalam 24 jam dan +0.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Trisolaris (TRI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 173.44K$ 173.44K $ 173.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 257.73K$ 257.73K $ 257.73K Bekalan Peredaran 339.48M 339.48M 339.48M Jumlah Bekalan 504,461,161.5351245 504,461,161.5351245 504,461,161.5351245

Had Pasaran semasa Trisolaris ialah $ 173.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRI ialah 339.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 504461161.5351245. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 257.73K.