Tritcoin (TRIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00304583$ 0.00304583 $ 0.00304583 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.33% Perubahan Harga (1D) -2.03% Perubahan Harga (7D) -6.66% Perubahan Harga (7D) -6.66%

Tritcoin (TRIT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRIT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRIT sepanjang masa ialah $ 0.00304583, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRIT telah berubah sebanyak -1.33% sejak sejam yang lalu, -2.03% dalam 24 jam dan -6.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tritcoin (TRIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 128.44K$ 128.44K $ 128.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 128.44K$ 128.44K $ 128.44K Bekalan Peredaran 999.20M 999.20M 999.20M Jumlah Bekalan 999,203,148.80547 999,203,148.80547 999,203,148.80547

Had Pasaran semasa Tritcoin ialah $ 128.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRIT ialah 999.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999203148.80547. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 128.44K.