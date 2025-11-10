TriviAgent by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung TriviAgent by Virtuals (TRIVI) hari ini ialah $ 0.00039158, dengan 4.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRIVI kepada USD penukaran adalah $ 0.00039158 setiap TRIVI.

TriviAgent by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 198,674, dengan bekalan edaran sebanyak 507.21M TRIVI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRIVI didagangkan antara $ 0.00036138 (rendah) dan $ 0.00039912 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00483987, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00020134.

Dalam prestasi jangka pendek, TRIVI dipindahkan -0.17% dalam sejam terakhir dan -37.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 198.67K$ 198.67K $ 198.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 391.70K$ 391.70K $ 391.70K Bekalan Peredaran 507.21M 507.21M 507.21M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

