Tokenomik TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Tokenomik TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Lihat cerapan utama tentang TriviAgent by Virtuals (TRIVI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:47:21 (UTC+8)
USD

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TriviAgent by Virtuals (TRIVI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 216.72K
$ 216.72K$ 216.72K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 507.21M
$ 507.21M$ 507.21M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 427.28K
$ 427.28K$ 427.28K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00483987
$ 0.00483987$ 0.00483987
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00020134
$ 0.00020134$ 0.00020134
Harga Semasa:
$ 0.00042478
$ 0.00042478$ 0.00042478

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Maklumat

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar
Laman Web Rasmi:
https://triviagent.ai/
Kertas putih:
https://triviagent.gitbook.io/triviagent.ai

Tokenomik TriviAgent by Virtuals (TRIVI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TriviAgent by Virtuals (TRIVI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TRIVI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TRIVI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TRIVI, terokai TRIVI harga langsung token!

TRIVI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TRIVI? Halaman ramalan harga TRIVI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi