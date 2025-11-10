Trivians Harga Hari Ini

Harga langsung Trivians (TRIVIA) hari ini ialah $ 0.00004485, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRIVIA kepada USD penukaran adalah $ 0.00004485 setiap TRIVIA.

Trivians kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 27,585, dengan bekalan edaran sebanyak 615.00M TRIVIA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRIVIA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04093968, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003258.

Dalam prestasi jangka pendek, TRIVIA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -18.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Trivians (TRIVIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.59K$ 27.59K $ 27.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.85K$ 44.85K $ 44.85K Bekalan Peredaran 615.00M 615.00M 615.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

