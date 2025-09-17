Trog (TROG) Maklumat Harga (USD)

Trog (TROG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TROG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TROG sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TROG telah berubah sebanyak +12.38% sejak sejam yang lalu, +11.55% dalam 24 jam dan +14.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Trog (TROG) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Trog ialah $ 1.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TROG ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.65M.