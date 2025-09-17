trollbox (TOX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00562279$ 0.00562279 $ 0.00562279 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.81% Perubahan Harga (7D) -0.81%

trollbox (TOX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOX sepanjang masa ialah $ 0.00562279, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TOX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

trollbox (TOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.32K$ 15.32K $ 15.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.54K$ 23.54K $ 23.54K Bekalan Peredaran 650.66M 650.66M 650.66M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa trollbox ialah $ 15.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOX ialah 650.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.54K.