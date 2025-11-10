TROLLGE Harga Hari Ini

Harga langsung TROLLGE (TROLLGE) hari ini ialah $ 0.00001104, dengan 3.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TROLLGE kepada USD penukaran adalah $ 0.00001104 setiap TROLLGE.

TROLLGE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,032.37, dengan bekalan edaran sebanyak 999.56M TROLLGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TROLLGE didagangkan antara $ 0.00001041 (rendah) dan $ 0.00001109 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00401639, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001001.

Dalam prestasi jangka pendek, TROLLGE dipindahkan +0.39% dalam sejam terakhir dan -11.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

TROLLGE (TROLLGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.03K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.03K
Bekalan Peredaran 999.56M
Jumlah Bekalan 999,559,606.010584

Had Pasaran semasa TROLLGE ialah $ 11.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TROLLGE ialah 999.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999559606.010584. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.03K.