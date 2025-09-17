TRONPAD (TRONPAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00149249 $ 0.00149249 $ 0.00149249 24J Rendah $ 0.00155101 $ 0.00155101 $ 0.00155101 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00149249$ 0.00149249 $ 0.00149249 24J Tinggi $ 0.00155101$ 0.00155101 $ 0.00155101 Sepanjang Masa $ 0.311792$ 0.311792 $ 0.311792 Harga Terendah $ 0.00106621$ 0.00106621 $ 0.00106621 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) +2.60% Perubahan Harga (7D) +12.26% Perubahan Harga (7D) +12.26%

TRONPAD (TRONPAD) harga masa nyata ialah $0.0015414. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRONPAD didagangkan antara $ 0.00149249 rendah dan $ 0.00155101 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRONPAD sepanjang masa ialah $ 0.311792, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00106621.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRONPAD telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +2.60% dalam 24 jam dan +12.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TRONPAD (TRONPAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Bekalan Peredaran 765.21M 765.21M 765.21M Jumlah Bekalan 765,212,999.98 765,212,999.98 765,212,999.98

Had Pasaran semasa TRONPAD ialah $ 1.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRONPAD ialah 765.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 765212999.98. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.18M.