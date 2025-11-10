Tokenomik TronStrategy (STRATEGY)

Lihat cerapan utama tentang TronStrategy (STRATEGY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:12:05 (UTC+8)
USD

TronStrategy (STRATEGY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TronStrategy (STRATEGY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.52K
$ 8.52K$ 8.52K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.52K
$ 8.52K$ 8.52K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

TronStrategy (STRATEGY) Maklumat

This meme contract stands out with a unique approach, diverging from the standard control model. Instead, it functions as a utility that hedges against Tron's energy price fluctuations by leveraging user interactions on Telegram as a novel energy source. This cutting-edge technology is both innovative and timely, aligning with the recent buzz around the public announcement of a reverse merger, positioning it as a trendsetter in the evolving blockchain and energy integration space. The system taps into the dynamic engagement within Telegram communities, converting social activity into a quantifiable energy metric to stabilize costs, offering a fresh perspective on meme-driven utilities in the crypto ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://tronstrategy.io/

Tokenomik TronStrategy (STRATEGY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TronStrategy (STRATEGY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STRATEGY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STRATEGY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STRATEGY, terokai STRATEGY harga langsung token!

STRATEGY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STRATEGY? Halaman ramalan harga STRATEGY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

