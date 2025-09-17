TROY (TROY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00008834 24J Tinggi $ 0.00010385 Sepanjang Masa $ 0.03652384 Harga Terendah $ 0.00007107 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +5.33% Perubahan Harga (7D) +6.86%

TROY (TROY) harga masa nyata ialah $0.00009495. Sepanjang 24 jam yang lalu, TROY didagangkan antara $ 0.00008834 rendah dan $ 0.00010385 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TROY sepanjang masa ialah $ 0.03652384, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007107.

Dari segi prestasi jangka pendek, TROY telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +5.33% dalam 24 jam dan +6.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TROY (TROY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 949.52K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 949.52K Bekalan Peredaran 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa TROY ialah $ 949.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TROY ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 949.52K.