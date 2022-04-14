Tokenomik TruBadger (TRUBGR)
TruBadger (TRUBGR) Maklumat
We believe that community is the commerce of the future. Imagine a tokenmunity coming together with the singular common focus of increasing the wealth of everyone involved! The blockchain is the perfect mechanism to allow this to happen. The TruBadger tokenomics allows the resources to assemble the best team that can then leverage the collective intelligence, finance, energy, network, and talent of the community and industry experts. We can develop innovations in the crypto and blockchain space and build out improved tools to make integration of the blockchain easier, more efficient, and accessible for all, allowing further expansion of the growth of the cryptoverse.
TruBadger (TRUBGR) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TruBadger (TRUBGR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik TruBadger (TRUBGR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik TruBadger (TRUBGR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TRUBGR yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TRUBGR yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TRUBGR, terokai TRUBGR harga langsung token!
TRUBGR Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju TRUBGR? Halaman ramalan harga TRUBGR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.