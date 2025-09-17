TRUE (TRUE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.117489 24J Tinggi $ 0.149655 Sepanjang Masa $ 0.260162 Harga Terendah $ 0.01702555 Perubahan Harga (1J) -0.36% Perubahan Harga (1D) -17.71% Perubahan Harga (7D) +0.02%

TRUE (TRUE) harga masa nyata ialah $0.122153. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRUE didagangkan antara $ 0.117489 rendah dan $ 0.149655 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRUE sepanjang masa ialah $ 0.260162, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01702555.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRUE telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, -17.71% dalam 24 jam dan +0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TRUE (TRUE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.52M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.24M Bekalan Peredaran 85.91M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa TRUE ialah $ 10.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRUE ialah 85.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.24M.