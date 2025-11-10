True Base Army Harga Hari Ini

Harga langsung True Base Army (TBA) hari ini ialah $ 0.00161003, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TBA kepada USD penukaran adalah $ 0.00161003 setiap TBA.

True Base Army kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,610,026, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B TBA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TBA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0023274, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00120571.

Dalam prestasi jangka pendek, TBA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

True Base Army (TBA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa True Base Army ialah $ 1.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TBA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.61M.