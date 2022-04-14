Tokenomik TRUE (TRUE)

Tokenomik TRUE (TRUE)

Lihat cerapan utama tentang TRUE (TRUE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
TRUE (TRUE) Maklumat

Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring.

Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling.

Laman Web Rasmi:
https://truemarkets.org/

TRUE (TRUE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TRUE (TRUE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.16M
$ 8.16M$ 8.16M
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 85.91M
$ 85.91M$ 85.91M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 9.50M
$ 9.50M
$ 9.50M$ 9.50M
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0.260162
$ 0.260162
$ 0.260162$ 0.260162
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01702555
$ 0.01702555$ 0.01702555
Harga Semasa:
$ 0.095016
$ 0.095016$ 0.095016

Tokenomik TRUE (TRUE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TRUE (TRUE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TRUE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TRUE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TRUE, terokai TRUE harga langsung token!

TRUE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TRUE? Halaman ramalan harga TRUE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.