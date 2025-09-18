Truffle Token (TRUFF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00281057$ 0.00281057 $ 0.00281057 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.64% Perubahan Harga (1D) -31.13% Perubahan Harga (7D) +14.00% Perubahan Harga (7D) +14.00%

Truffle Token (TRUFF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRUFF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRUFF sepanjang masa ialah $ 0.00281057, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRUFF telah berubah sebanyak -0.64% sejak sejam yang lalu, -31.13% dalam 24 jam dan +14.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Truffle Token (TRUFF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.81K$ 5.81K $ 5.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.81K$ 5.81K $ 5.81K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Truffle Token ialah $ 5.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRUFF ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.81K.