TruFin Staked APT Logo

TruFin Staked APT Harga (TRUAPT)

Tidak tersenarai

1 TRUAPT ke USD Harga Langsung:

$4.5
$4.5$4.5
-0.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
TruFin Staked APT (TRUAPT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:08:25 (UTC+8)

TruFin Staked APT (TRUAPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4.5
$ 4.5$ 4.5
24J Rendah
$ 4.54
$ 4.54$ 4.54
24J Tinggi

$ 4.5
$ 4.5$ 4.5

$ 4.54
$ 4.54$ 4.54

$ 15.37
$ 15.37$ 15.37

$ 3.84
$ 3.84$ 3.84

-0.17%

-0.14%

+1.42%

+1.42%

TruFin Staked APT (TRUAPT) harga masa nyata ialah $4.5. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRUAPT didagangkan antara $ 4.5 rendah dan $ 4.54 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRUAPT sepanjang masa ialah $ 15.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.84.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRUAPT telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, -0.14% dalam 24 jam dan +1.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TruFin Staked APT (TRUAPT) Maklumat Pasaran

$ 44.54M
$ 44.54M$ 44.54M

--
----

$ 44.54M
$ 44.54M$ 44.54M

9.89M
9.89M 9.89M

9,885,264.87152277
9,885,264.87152277 9,885,264.87152277

Had Pasaran semasa TruFin Staked APT ialah $ 44.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRUAPT ialah 9.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9885264.87152277. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.54M.

TruFin Staked APT (TRUAPT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga TruFin Staked APT kepada USD adalah $ -0.006503013386809.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga TruFin Staked APT kepada USD adalah $ -0.3313161000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga TruFin Staked APT kepada USD adalah $ -0.7466341500.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga TruFin Staked APT kepada USD adalah $ -0.011836581986029.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.006503013386809-0.14%
30 Hari$ -0.3313161000-7.36%
60 Hari$ -0.7466341500-16.59%
90 Hari$ -0.011836581986029-0.26%

Apakah itu TruFin Staked APT (TRUAPT)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). - Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

TruFin Staked APT (TRUAPT) Sumber

Laman Web Rasmi

TruFin Staked APT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TruFin Staked APT (TRUAPT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TruFin Staked APT (TRUAPT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TruFin Staked APT.

Semak TruFin Staked APT ramalan harga sekarang!

TRUAPT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik TruFin Staked APT (TRUAPT)

Memahami tokenomik TruFin Staked APT (TRUAPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRUAPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TruFin Staked APT (TRUAPT)

Berapakah nilai TruFin Staked APT (TRUAPT) hari ini?
Harga langsung TRUAPT dalam USD ialah 4.5 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TRUAPT ke USD?
Harga semasa TRUAPT ke USD ialah $ 4.5. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TruFin Staked APT?
Had pasaran untuk TRUAPT ialah $ 44.54M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TRUAPT?
Bekalan edaran TRUAPT ialah 9.89M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRUAPT?
TRUAPT mencapai harga ATH sebanyak 15.37 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRUAPT?
TRUAPT melihat harga ATL sebanyak 3.84 USD.
Berapakah jumlah dagangan TRUAPT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRUAPTialah -- USD.
Adakah TRUAPT akan naik lebih tinggi tahun ini?
TRUAPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRUAPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
