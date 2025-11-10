TruFin Staked INJ Harga Hari Ini

Harga langsung TruFin Staked INJ (TRUINJ) hari ini ialah $ 7.34, dengan 0.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRUINJ kepada USD penukaran adalah $ 7.34 setiap TRUINJ.

TruFin Staked INJ kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,210,206, dengan bekalan edaran sebanyak 1.39M TRUINJ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRUINJ didagangkan antara $ 7.1 (rendah) dan $ 7.46 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 16.29, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 4.75.

Dalam prestasi jangka pendek, TRUINJ dipindahkan +0.13% dalam sejam terakhir dan -4.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.21M$ 10.21M $ 10.21M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.21M$ 10.21M $ 10.21M Bekalan Peredaran 1.39M 1.39M 1.39M Jumlah Bekalan 1,390,176.70124569 1,390,176.70124569 1,390,176.70124569

