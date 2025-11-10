Tokenomik TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Lihat cerapan utama tentang TruFin Staked INJ (TRUINJ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:24:48 (UTC+8)
TruFin Staked INJ (TRUINJ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TruFin Staked INJ (TRUINJ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.92M
Jumlah Bekalan:
$ 1.39M
Bekalan Edaran:
$ 1.39M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.92M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 16.29
Terendah Sepanjang Masa:
$ 4.75
Harga Semasa:
$ 7.86
TruFin Staked INJ (TRUINJ) Maklumat

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral.

TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

Laman Web Rasmi:
https://www.trufin.io/
Kertas putih:
https://trufin.gitbook.io/docs/tokens/truinj-token

Tokenomik TruFin Staked INJ (TRUINJ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TruFin Staked INJ (TRUINJ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TRUINJ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TRUINJ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TRUINJ, terokai TRUINJ harga langsung token!

