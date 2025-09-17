Apakah itu TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). - Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: - **Target ~5%+ APY:** TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. - **DeFi Interoperability:** TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. - **Liquidity Pools:** Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Sumber Kertas putih Laman Web Rasmi

TruFin Staked MATIC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TruFin Staked MATIC.

Semak TruFin Staked MATIC ramalan harga sekarang!

TRUMATIC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Memahami tokenomik TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRUMATIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Berapakah nilai TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) hari ini? Harga langsung TRUMATIC dalam USD ialah 0.282458 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TRUMATIC ke USD? $ 0.282458 . Lihat Harga semasa TRUMATIC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran TruFin Staked MATIC? Had pasaran untuk TRUMATIC ialah $ 46.90M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TRUMATIC? Bekalan edaran TRUMATIC ialah 166.04M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRUMATIC? TRUMATIC mencapai harga ATH sebanyak 1.33 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRUMATIC? TRUMATIC melihat harga ATL sebanyak 0.166231 USD . Berapakah jumlah dagangan TRUMATIC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRUMATICialah -- USD . Adakah TRUMATIC akan naik lebih tinggi tahun ini? TRUMATIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRUMATICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Kemas Kini Industri Penting