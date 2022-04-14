Tokenomik TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Tokenomik TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Lihat cerapan utama tentang TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Maklumat

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC).

  • Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s dApp.
  • When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC.
  • Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities:

  • Target ~5%+ APY: TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding.
  • DeFi Interoperability: TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers.
  • Liquidity Pools: Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.

Laman Web Rasmi:
https://www.trufin.io/
Kertas putih:
https://trufin.gitbook.io/docs/

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 46.64M
$ 46.64M
Jumlah Bekalan:
$ 166.03M
$ 166.03M
Bekalan Edaran:
$ 166.03M
$ 166.03M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 46.64M
$ 46.64M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.33
$ 1.33
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.166231
$ 0.166231
Harga Semasa:
$ 0.280873
$ 0.280873

Tokenomik TruFin Staked MATIC (TRUMATIC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TRUMATIC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TRUMATIC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TRUMATIC, terokai TRUMATIC harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.