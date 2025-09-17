TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 24J Rendah $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 24J Tinggi $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Sepanjang Masa $ 3.76$ 3.76 $ 3.76 Harga Terendah $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 Perubahan Harga (1J) -0.14% Perubahan Harga (1D) +3.23% Perubahan Harga (7D) +1.73% Perubahan Harga (7D) +1.73%

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) harga masa nyata ialah $2.94. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRUNEAR didagangkan antara $ 2.81 rendah dan $ 2.97 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRUNEAR sepanjang masa ialah $ 3.76, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.92.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRUNEAR telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, +3.23% dalam 24 jam dan +1.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.19M$ 22.19M $ 22.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.19M$ 22.19M $ 22.19M Bekalan Peredaran 7.54M 7.54M 7.54M Jumlah Bekalan 7,543,657.2548251 7,543,657.2548251 7,543,657.2548251

Had Pasaran semasa TruFin Staked NEAR ialah $ 22.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRUNEAR ialah 7.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7543657.2548251. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.19M.