The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.
TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR).
- Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s dApp.
- When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR.
- Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TRUNEAR yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TRUNEAR yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
