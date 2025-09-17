Lagi Mengenai $TRAIMP

Trump AI Logo

Trump AI Harga ($TRAIMP)

Tidak tersenarai

1 $TRAIMP ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.60%1D
USD
Trump AI ($TRAIMP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:19:29 (UTC+8)

Trump AI ($TRAIMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

-0.65%

+3.40%

+3.40%

Trump AI ($TRAIMP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $TRAIMP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $TRAIMP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $TRAIMP telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, -0.65% dalam 24 jam dan +3.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Trump AI ($TRAIMP) Maklumat Pasaran

$ 25.03K
$ 25.03K$ 25.03K

--
----

$ 25.03K
$ 25.03K$ 25.03K

983.42M
983.42M 983.42M

983,422,983.0860199
983,422,983.0860199 983,422,983.0860199

Had Pasaran semasa Trump AI ialah $ 25.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $TRAIMP ialah 983.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 983422983.0860199. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.03K.

Trump AI ($TRAIMP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Trump AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Trump AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Trump AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Trump AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.65%
30 Hari$ 0+24.91%
60 Hari$ 0+25.61%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Trump AI ($TRAIMP)

The memecoin project $TRAIMP aims to capture the explosive combination of artificial intelligence, internet meme culture, and the personality of Donald Trump to create a unique token in the crypto market. $TRAIMP leverages a community-driven model, attracting enthusiasts who resonate with both the unpredictability of the memecoin landscape and the larger-than-life persona of Trump. With an ambitious roadmap, $TRAIMP aspires to dominate the memecoin sector by not only building a substantial following but by differentiating itself with an AI-powered ecosystem designed to drive engagement, innovation, and virality. At the core of $TRAIMP is its community-first philosophy. Memecoins thrive on active and dedicated followings, and $TRAIMP has fostered a decentralized community with a focus on collective growth and influence. Unlike traditional financial assets, $TRAIMP’s value is as much a function of social sentiment and internet buzz as it is of technical development. Community members play an integral role in marketing, content creation, and even in guiding the project’s direction. By actively engaging with its audience on platforms like Twitter, Telegram, and Reddit, $TRAIMP taps into the same energy that propelled earlier memecoins such as Dogecoin and Shiba Inu. However, $TRAIMP aims to go beyond mere popularity to achieve lasting impact and, potentially, mass adoption.

Trump AI ($TRAIMP) Sumber

Laman Web Rasmi

Trump AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Trump AI ($TRAIMP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Trump AI ($TRAIMP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Trump AI.

Semak Trump AI ramalan harga sekarang!

$TRAIMP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Trump AI ($TRAIMP)

Memahami tokenomik Trump AI ($TRAIMP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $TRAIMP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Trump AI ($TRAIMP)

Berapakah nilai Trump AI ($TRAIMP) hari ini?
Harga langsung $TRAIMP dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $TRAIMP ke USD?
Harga semasa $TRAIMP ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Trump AI?
Had pasaran untuk $TRAIMP ialah $ 25.03K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $TRAIMP?
Bekalan edaran $TRAIMP ialah 983.42M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $TRAIMP?
$TRAIMP mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $TRAIMP?
$TRAIMP melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan $TRAIMP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $TRAIMPialah -- USD.
Adakah $TRAIMP akan naik lebih tinggi tahun ini?
$TRAIMP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $TRAIMPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Trump AI ($TRAIMP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.