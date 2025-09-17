Lagi Mengenai SHIMMY

Trump Official Dance Move Logo

Trump Official Dance Move Harga (SHIMMY)

Tidak tersenarai

1 SHIMMY ke USD Harga Langsung:

--
----
-2.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Trump Official Dance Move (SHIMMY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:51:09 (UTC+8)

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00455359
$ 0.00455359$ 0.00455359

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.60%

+8.04%

+8.04%

Trump Official Dance Move (SHIMMY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHIMMY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHIMMY sepanjang masa ialah $ 0.00455359, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHIMMY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.60% dalam 24 jam dan +8.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Maklumat Pasaran

$ 33.73K
$ 33.73K$ 33.73K

--
----

$ 33.73K
$ 33.73K$ 33.73K

998.84M
998.84M 998.84M

998,835,519.855593
998,835,519.855593 998,835,519.855593

Had Pasaran semasa Trump Official Dance Move ialah $ 33.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHIMMY ialah 998.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998835519.855593. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.73K.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Trump Official Dance Move kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Trump Official Dance Move kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Trump Official Dance Move kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Trump Official Dance Move kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.60%
30 Hari$ 0+24.59%
60 Hari$ 0+7.09%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Trump Official Dance Move (SHIMMY)

SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Sumber

Laman Web Rasmi

Trump Official Dance Move Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Trump Official Dance Move (SHIMMY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Trump Official Dance Move (SHIMMY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Trump Official Dance Move.

Semak Trump Official Dance Move ramalan harga sekarang!

SHIMMY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Trump Official Dance Move (SHIMMY)

Memahami tokenomik Trump Official Dance Move (SHIMMY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SHIMMY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Trump Official Dance Move (SHIMMY)

Berapakah nilai Trump Official Dance Move (SHIMMY) hari ini?
Harga langsung SHIMMY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SHIMMY ke USD?
Harga semasa SHIMMY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Trump Official Dance Move?
Had pasaran untuk SHIMMY ialah $ 33.73K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SHIMMY?
Bekalan edaran SHIMMY ialah 998.84M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHIMMY?
SHIMMY mencapai harga ATH sebanyak 0.00455359 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHIMMY?
SHIMMY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SHIMMY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHIMMYialah -- USD.
Adakah SHIMMY akan naik lebih tinggi tahun ini?
SHIMMY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHIMMYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.