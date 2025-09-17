Lagi Mengenai TRUMPE

Trump Pepe (TRUMPE) Maklumat Harga (USD)

Trump Pepe (TRUMPE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRUMPE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRUMPE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRUMPE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.11% dalam 24 jam dan +4.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Trump Pepe (TRUMPE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Trump Pepe ialah $ 49.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRUMPE ialah 988.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.83K.

Trump Pepe (TRUMPE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Trump Pepe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Trump Pepe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Trump Pepe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Trump Pepe kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.11%
30 Hari$ 0-11.59%
60 Hari$ 0-2.92%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Trump Pepe (TRUMPE)

Pepe the Frog has become a global symbol of love and unity, bringing together a vast and passionate community. Created by artist Matt Furie, Pepe continues to inspire culture across the internet. Notably, Furie designed a rare 1-of-1 NFT featuring Donald Trump and Pepe together — a unique fusion of art and meme history. Donald Trump himself has embraced the Pepe meme, sharing it in posts dating back to 2015 and even as recently as 2025.

Trump Pepe (TRUMPE) Sumber

Laman Web Rasmi

Trump Pepe Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Trump Pepe (TRUMPE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Trump Pepe (TRUMPE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Trump Pepe.

Semak Trump Pepe ramalan harga sekarang!

TRUMPE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Trump Pepe (TRUMPE)

Memahami tokenomik Trump Pepe (TRUMPE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRUMPE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Trump Pepe (TRUMPE)

Berapakah nilai Trump Pepe (TRUMPE) hari ini?
Harga langsung TRUMPE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TRUMPE ke USD?
Harga semasa TRUMPE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Trump Pepe?
Had pasaran untuk TRUMPE ialah $ 49.83K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TRUMPE?
Bekalan edaran TRUMPE ialah 988.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRUMPE?
TRUMPE mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRUMPE?
TRUMPE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan TRUMPE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRUMPEialah -- USD.
Adakah TRUMPE akan naik lebih tinggi tahun ini?
TRUMPE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRUMPEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.