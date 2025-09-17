Trump Shuffle (SHUFFLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002078 $ 0.00002078 $ 0.00002078 24J Rendah $ 0.00002149 $ 0.00002149 $ 0.00002149 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002078$ 0.00002078 $ 0.00002078 24J Tinggi $ 0.00002149$ 0.00002149 $ 0.00002149 Sepanjang Masa $ 0.00489927$ 0.00489927 $ 0.00489927 Harga Terendah $ 0.00001287$ 0.00001287 $ 0.00001287 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.35% Perubahan Harga (7D) +2.73% Perubahan Harga (7D) +2.73%

Trump Shuffle (SHUFFLE) harga masa nyata ialah $0.00002127. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHUFFLE didagangkan antara $ 0.00002078 rendah dan $ 0.00002149 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHUFFLE sepanjang masa ialah $ 0.00489927, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001287.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHUFFLE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.35% dalam 24 jam dan +2.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Trump Shuffle (SHUFFLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.03K$ 21.03K $ 21.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.03K$ 21.03K $ 21.03K Bekalan Peredaran 988.94M 988.94M 988.94M Jumlah Bekalan 988,943,037.1695228 988,943,037.1695228 988,943,037.1695228

Had Pasaran semasa Trump Shuffle ialah $ 21.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHUFFLE ialah 988.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988943037.1695228. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.03K.