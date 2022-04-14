Tokenomik Trump Shuffle (SHUFFLE)

Tokenomik Trump Shuffle (SHUFFLE)

Lihat cerapan utama tentang Trump Shuffle (SHUFFLE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Trump Shuffle (SHUFFLE) Maklumat

Trump Shuffle is a Viral Meme coin based around the infamous Trump Dance! This Dance has taken over the world. From Professional Athletes to school children and everyone in between can be seen doing this amazing Dance. Together we can do the dance all the way to the moon! With Trump coming into office in just a couple months this may become the official dance of the United States for the next four years!

Laman Web Rasmi:
https://www.trumpshuffle.fun/

Trump Shuffle (SHUFFLE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Trump Shuffle (SHUFFLE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 20.78K
$ 20.78K$ 20.78K
Jumlah Bekalan:
$ 988.94M
$ 988.94M$ 988.94M
Bekalan Edaran:
$ 988.94M
$ 988.94M$ 988.94M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 20.78K
$ 20.78K$ 20.78K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00489927
$ 0.00489927$ 0.00489927
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Trump Shuffle (SHUFFLE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Trump Shuffle (SHUFFLE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SHUFFLE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SHUFFLE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SHUFFLE, terokai SHUFFLE harga langsung token!

SHUFFLE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SHUFFLE? Halaman ramalan harga SHUFFLE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.