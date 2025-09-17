Trump Was Right About Everything (TWRAE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00367428$ 0.00367428 $ 0.00367428 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.34% Perubahan Harga (7D) +1.49% Perubahan Harga (7D) +1.49%

Trump Was Right About Everything (TWRAE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TWRAE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TWRAE sepanjang masa ialah $ 0.00367428, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TWRAE telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.34% dalam 24 jam dan +1.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Trump Was Right About Everything (TWRAE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.61K$ 33.61K $ 33.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.61K$ 33.61K $ 33.61K Bekalan Peredaran 999.24M 999.24M 999.24M Jumlah Bekalan 999,241,444.924836 999,241,444.924836 999,241,444.924836

Had Pasaran semasa Trump Was Right About Everything ialah $ 33.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TWRAE ialah 999.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999241444.924836. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.61K.