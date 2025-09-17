TrumpChain (DJT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00004558 24J Tinggi $ 0.00004654 Sepanjang Masa $ 0.00159019 Harga Terendah $ 0.00001057 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.49% Perubahan Harga (7D) +1.80%

TrumpChain (DJT) harga masa nyata ialah $0.00004648. Sepanjang 24 jam yang lalu, DJT didagangkan antara $ 0.00004558 rendah dan $ 0.00004654 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DJT sepanjang masa ialah $ 0.00159019, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001057.

Dari segi prestasi jangka pendek, DJT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.49% dalam 24 jam dan +1.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TrumpChain (DJT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.83K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.48K Bekalan Peredaran 900.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa TrumpChain ialah $ 41.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DJT ialah 900.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.48K.