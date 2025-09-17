trumpie (TRUMPIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00309915$ 0.00309915 $ 0.00309915 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) +1.38% Perubahan Harga (7D) +6.92% Perubahan Harga (7D) +6.92%

trumpie (TRUMPIE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRUMPIE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRUMPIE sepanjang masa ialah $ 0.00309915, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRUMPIE telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, +1.38% dalam 24 jam dan +6.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

trumpie (TRUMPIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.63K$ 26.63K $ 26.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.63K$ 26.63K $ 26.63K Bekalan Peredaran 989.89M 989.89M 989.89M Jumlah Bekalan 989,886,048.82 989,886,048.82 989,886,048.82

Had Pasaran semasa trumpie ialah $ 26.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRUMPIE ialah 989.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989886048.82. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.63K.